«Ак Барс» — «Сибирь»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 7 октября, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду «Сибирь». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
1-й период
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Барабанов – 00:16 (5x5) 2:0 Барабанов (Петан, Яшкин) – 02:52 (5x5) 2:1 Бутузов (Белоусов, Мёрфи) – 14:19 (5x4) 2:2 Белоусов (Карпов) – 16:02 (5x5) 2:3 Пьянов (Бутузов) – 16:52 (5x5)
Матч «Ак Барс» – «Сибирь» 7 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».
Состав «Ак Барса»:
Фото: ХК «Ак Барс»
Состав «Сибири»:
Фото: ХК «Сибирь»
«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 11 матчей. «Сибирь» располагается там же на пятой строчке, заработав 14 очков после 12 игр.
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