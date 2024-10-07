«Ак Барс» — «Сибирь»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 7 октября, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду «Сибирь». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Состав «Ак Барса»:

Фото: ХК «Ак Барс»

Состав «Сибири»:

Фото: ХК «Сибирь»

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 11 матчей. «Сибирь» располагается там же на пятой строчке, заработав 14 очков после 12 игр.