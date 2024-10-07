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Матч между «Химиком» и «Ижсталью» в ВХЛ пройдёт без зрителей

Матч между «Химиком» и «Ижсталью» в ВХЛ пройдёт без зрителей
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Матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между командами «Химик» и «Ижсталь» 8 октября пройдёт без зрителей. Это связано с запретом допуска болельщиков воскресенского «Химика» на игру из-за нарушения. Об этом сообщается на официальном сайте ВХЛ.

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
Ижсталь
Ижевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На матче между «Химиком» и «Торосом», который прошёл 6 октября, зрители из Воскресенска с трибун скандировали нецензурные высказывания про судей. Это нарушение стало третьим для команды в сезоне-2024/2025, поэтому дисциплинарный комитет ФХР принял решение применить спортивную санкцию в виде запрета на допуск людей.

Сейчас «Химик» располагается на пятом месте в турнирной таблице ВХЛ. За 11 матчей команда набрала 17 очков.

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