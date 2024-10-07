Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг поблагодарил за поздравления в честь 200 матчей в КХЛ в роли главного тренера

Ротенберг поблагодарил за поздравления в честь 200 матчей в КХЛ в роли главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил благодарность за поздравления в честь 200 матчей в КХЛ в качестве главного тренера.

«Спасибо всем за поздравления с важной датой — 200 матчей в качестве главного тренера СКА.

Это серьёзный рубеж, хотя, если честно, матчей было гораздо больше — в качестве и генерального менеджера, и вице-президента. Впереди много работы, ведь самое важное в хоккее — не останавливаться на достигнутом, всегда стремиться к большему. Без желания побеждать ни одна команда не будет успешной, и мы стремимся поддерживать в игроках этот огонь. Единый коллектив, единый кулак — только шаг за шагом мы можем идти к нашей цели», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Специалист занимает должность главного тренера СКА с 4 января 2022 года.

Напомним, 5 октября отметки в 500 матчей в КХЛ достиг главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Материалы по теме
СКА — «Северсталь». Ротенберг создаёт команду чемпионов
СКА — «Северсталь». Ротенберг создаёт команду чемпионов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android