Ротенберг поблагодарил за поздравления в честь 200 матчей в КХЛ в роли главного тренера

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил благодарность за поздравления в честь 200 матчей в КХЛ в качестве главного тренера.

«Спасибо всем за поздравления с важной датой — 200 матчей в качестве главного тренера СКА.

Это серьёзный рубеж, хотя, если честно, матчей было гораздо больше — в качестве и генерального менеджера, и вице-президента. Впереди много работы, ведь самое важное в хоккее — не останавливаться на достигнутом, всегда стремиться к большему. Без желания побеждать ни одна команда не будет успешной, и мы стремимся поддерживать в игроках этот огонь. Единый коллектив, единый кулак — только шаг за шагом мы можем идти к нашей цели», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Специалист занимает должность главного тренера СКА с 4 января 2022 года.

Напомним, 5 октября отметки в 500 матчей в КХЛ достиг главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.