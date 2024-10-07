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«Выдумки». Агент жёстко высказался о слухах о возможном обмене Серебрякова и Просветова

«Выдумки». Агент жёстко высказался о слухах о возможном обмене Серебрякова и Просветова
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Агент вратаря СКА Никиты Серебрякова и голкипера ЦСКА Ивана Просветова Сергей Исаков рассказал, действительно ли велись переговоры об обмене хоккеистов.

«Всё это выдумки журналистов и одного агента, который преследует исключительно свои меркантильные интересы», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что СКА может обменять Серебрякова в ЦСКА или московское «Динамо». Кроме того, отмечалось, что Просветов покинет столичный клуб.

Просветов в текущей регулярке дебютировал в КХЛ и провёл за ЦСКА девять матчей, а 28-летний Серебряков сыграл в пяти матчах регулярного чемпионата, отразив 87,4% бросков.

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