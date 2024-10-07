Никита Серебряков не был включён в состав СКА на матч с «Локомотивом»

Российский голкипер Никита Серебряков не попал в состав СКА на матч с «Локомотивом», который состоится сегодня, 7 октября, на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле.

Фото: ХК СКА

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 28-летний голкипер может покинуть расположение СКА и перейдёт в ЦСКА или московское «Динамо».

Агент вратаря Сергей Исаков опроверг эту информацию, заявив, что это выдумки.

Сейчас СКА находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Он набрал 15 очков в 12 играх. Серебряков с начала сезона-2024/2025 выступил в пяти матчах и отразил 87,4% бросков. Он пока не сыграл «на ноль» ни одного матча.