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Никита Серебряков не был включён в состав СКА на матч с «Локомотивом»

Никита Серебряков не был включён в состав СКА на матч с «Локомотивом»
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Российский голкипер Никита Серебряков не попал в состав СКА на матч с «Локомотивом», который состоится сегодня, 7 октября, на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
1-й период
0 : 0
СКА
Санкт-Петербург

Фото: ХК СКА

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 28-летний голкипер может покинуть расположение СКА и перейдёт в ЦСКА или московское «Динамо».

Агент вратаря Сергей Исаков опроверг эту информацию, заявив, что это выдумки.

Сейчас СКА находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Он набрал 15 очков в 12 играх. Серебряков с начала сезона-2024/2025 выступил в пяти матчах и отразил 87,4% бросков. Он пока не сыграл «на ноль» ни одного матча.

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