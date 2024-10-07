Евгений Кузнецов с юмором высказался об Овечкине и рекорде Гретцки

Российский хоккеист, капитан СКА Евгений Кузнецов с юмором предположил, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки.

— Мы знаем, что спорт — это рекорды. «Зенит» недавно установил рекорд этого сезона, выиграв с разницей «+44» дома. А похожее, примерно, число 42 шайбы надо забросить вашему бывшему партнеру по «Вашингтону». Когда это случится, как думаете?

— Поскорее бы, чтобы он забил и уже закончил, спокойно наслаждался жизнью. У него семья, дети. Мучают старика, уже пропустили побыстрее бы, чтоб он забил спокойненько, да и все. Все вместе похлопали бы и порадовались, — приводит слова Кузнецова пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит».

Напомним, Овечкин может побить рекорд уже в сезоне-2024/2025. Сейчас российскому нападающему осталось забить 42 гола, чтобы превзойти Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ.