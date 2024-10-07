«Автомобилист» обыграл «Барыс», забросив шайбу на последних минутах матча КХЛ

Сегодня, 7 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:3 (1:2, 0:0, 3:1).

В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Максим Мухаметов, Майкл Маклауд, Станислав Бочаров. За «Автомобилист» забили Ник Эберт, Семён Кизимов, Анатолий Голышев, Брендан Лайпсик.

«Барыс» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала пять очков за 13 матчей. «Автомобилист» там же располагается на второй строчке, заработав 16 очков после 13 игр.