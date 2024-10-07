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Автомобилист — Барыс, результат матча 7 октября 2024, счет 4:3, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» обыграл «Барыс», забросив шайбу на последних минутах матча КХЛ
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Сегодня, 7 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:3 (1:2, 0:0, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
0:1 Мухаметов – 08:44 (5x5)     0:2 Маклауд (Сетдиков) – 10:23 (5x5)     1:2 Эберт (Голышев, Мэйсек) – 14:40 (5x5)     1:3 Бочаров (Маклауд) – 46:33 (5x5)     2:3 Кизимов (Кузнецов, Трямкин) – 46:59 (5x5)     3:3 Голышев (Эберт, Да Коста) – 52:38 (5x5)     4:3 Лайпсик (Бывальцев, Да Коста) – 54:28 (5x4)    

В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Максим Мухаметов, Майкл Маклауд, Станислав Бочаров. За «Автомобилист» забили Ник Эберт, Семён Кизимов, Анатолий Голышев, Брендан Лайпсик.

«Барыс» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала пять очков за 13 матчей. «Автомобилист» там же располагается на второй строчке, заработав 16 очков после 13 игр.

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