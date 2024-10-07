«Автомобилист» обыграл «Барыс», забросив шайбу на последних минутах матча КХЛ
Поделиться
Сегодня, 7 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:3 (1:2, 0:0, 3:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
0:1 Мухаметов – 08:44 (5x5) 0:2 Маклауд (Сетдиков) – 10:23 (5x5) 1:2 Эберт (Голышев, Мэйсек) – 14:40 (5x5) 1:3 Бочаров (Маклауд) – 46:33 (5x5) 2:3 Кизимов (Кузнецов, Трямкин) – 46:59 (5x5) 3:3 Голышев (Эберт, Да Коста) – 52:38 (5x5) 4:3 Лайпсик (Бывальцев, Да Коста) – 54:28 (5x4)
В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Максим Мухаметов, Майкл Маклауд, Станислав Бочаров. За «Автомобилист» забили Ник Эберт, Семён Кизимов, Анатолий Голышев, Брендан Лайпсик.
«Барыс» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала пять очков за 13 матчей. «Автомобилист» там же располагается на второй строчке, заработав 16 очков после 13 игр.
Комментарии
- 7 октября 2024
-
19:33
-
19:16
-
19:14
-
18:53
-
18:12
-
18:08
-
17:57
-
17:25
-
17:05
-
17:00
-
16:34
-
15:55
-
15:38
-
15:20
-
15:00
-
14:20
-
13:55
-
13:35
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:01
-
09:32
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:12
-
08:02
-
04:24
-
02:30