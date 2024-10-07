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Сергей Широков стал 20-м хоккеистом, проведшим 1000 и более матчей в чемпионатах страны

Сергей Широков стал 20-м хоккеистом, проведшим 1000 и более матчей в чемпионатах страны
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Капитан «Сибири» 38-летний Сергей Широков стал 20-м по счёту хоккеистом, который провёл 1000 и более матчей в чемпионатах страны. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Этой отметки достигли также Данис Зарипов (1324), Виталий Атюшов (1203), Александр Попов (1180), Вадим Шипачёв (1012) и другие.

Напомним, в минувшем межсезонье Широков покинул команду «Автомобилист» и подписал годовой контракт с «Сибирью». В Национальной хоккейной лиге Широков выступал за «Ванкувер Кэнакс». В КХЛ, помимо армейского клуба, играл за «Авангард», СКА, «Спартак» и «Автомобилист».

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