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Адмирал — Лада, результат матча 7 октября 2024, счет 2:0, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» прервал серию поражений, одержав сухую победу над «Ладой»
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Сегодня, 7 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались владивостокский «Адмирал» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Адмирал» одержал победу со счётом 2:0 (0:0, 0:2, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Сошников (Шэн) – 32:42 (5x4)     0:2 Шестаков (Шулак, Фьоре) – 37:20 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В составе «Лады» никто не отметился заброшенными шайбами. За «Адмирал» забили Никита Сошников на 33-й минуте встречи, Аркадий Шестаков на 38-й.

«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 10 очков за 12 матчей. «Адмирал» там же располагается на восьмой строчке, заработав 12 очков после 11 игр.

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