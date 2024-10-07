«Адмирал» прервал серию поражений, одержав сухую победу над «Ладой»

Сегодня, 7 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались владивостокский «Адмирал» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Адмирал» одержал победу со счётом 2:0 (0:0, 0:2, 0:0).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В составе «Лады» никто не отметился заброшенными шайбами. За «Адмирал» забили Никита Сошников на 33-й минуте встречи, Аркадий Шестаков на 38-й.

«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 10 очков за 12 матчей. «Адмирал» там же располагается на восьмой строчке, заработав 12 очков после 11 игр.