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Буцаев после поражения от «Автомобилиста»: было намного интереснее и лучше по борьбе

Буцаев после поражения от «Автомобилиста»: было намного интереснее и лучше по борьбе
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Вячеслав Буцаев, главный тренер «Барыса», объяснил проигрыш команды в матче с «Автомобилистом» (3:4) нехваткой концентрации.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
0:1 Мухаметов – 08:44 (5x5)     0:2 Маклауд (Сетдиков) – 10:23 (5x5)     1:2 Эберт (Голышев, Мэйсек) – 14:40 (5x5)     1:3 Бочаров (Маклауд) – 46:33 (5x5)     2:3 Кизимов (Кузнецов, Трямкин) – 46:59 (5x5)     3:3 Голышев (Эберт, Да Коста) – 52:38 (5x5)     4:3 Лайпсик (Бывальцев, Да Коста) – 54:28 (5x4)    

— Неприятное поражение, всё было в наших руках и оставалось не так много времени до конца периода. После забитого гола важна следующая смена, мы не учли это, или забыли, или не хватило концентрации, получили второй и третий. Взяли запрос в спорном моменте, решили не в нашу пользу, соперник воспользовался большинством. И по движению, и по борьбе было намного интереснее и лучше, но не все у нас были в том состоянии, чтобы сыграть целостный матч.

— У вас была 100-процентная уверенность перед вторым запросом?
— Вы знаете, да. Нам видеотренер сказал два раза, это было «вне игры», по нашему мнению.

— Жафяров вернулся в состав, как оцените его игру и всё звено Жафяров — Апальков — Бурдасов?
— Не могу сказать, что мы удовлетворены. Давно не играл, ждём большего, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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