Буцаев после поражения от «Автомобилиста»: было намного интереснее и лучше по борьбе

Вячеслав Буцаев, главный тренер «Барыса», объяснил проигрыш команды в матче с «Автомобилистом» (3:4) нехваткой концентрации.

— Неприятное поражение, всё было в наших руках и оставалось не так много времени до конца периода. После забитого гола важна следующая смена, мы не учли это, или забыли, или не хватило концентрации, получили второй и третий. Взяли запрос в спорном моменте, решили не в нашу пользу, соперник воспользовался большинством. И по движению, и по борьбе было намного интереснее и лучше, но не все у нас были в том состоянии, чтобы сыграть целостный матч.

— У вас была 100-процентная уверенность перед вторым запросом?

— Вы знаете, да. Нам видеотренер сказал два раза, это было «вне игры», по нашему мнению.

— Жафяров вернулся в состав, как оцените его игру и всё звено Жафяров — Апальков — Бурдасов?

— Не могу сказать, что мы удовлетворены. Давно не играл, ждём большего, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.