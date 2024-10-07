Главный тренер «Барыса» высказался о выставленных на драфт отказов легионерах

Вячеслав Буцаев, главный тренер «Барыса», не исключил, что выставленные на драфт отказов легионеры смогут в будущем сыграть за казахстанскую команду.

— Могут ли Эллисон и Де Лео в будущем сыграть за «Барыс» после драфта отказов?

— Возможность есть всегда, посмотрим, что будем делать дальше. На сегодняшний момент выстраивается команда, есть поступательное движение вверх. Два этих хоккеиста находятся на контракте, так что не могу сказать ни нет, ни да.

— Симонова в четвёртом звене заменил Кайыржан, который недоработал в эпизоде со вторым голом. Чем была обусловлена замена?

— Мы видели, что он начинает выпадать, не успевать, решили дать сыграть более свежему игроку. Наверное, он переживал, что загубил такой момент, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Сегодня, 7 октября, казахстанцы потерпели поражение в матче с «Автомобилистом» (3:4).