Заварухин о волевой победе над «Барысом»: понравилось движение, азарт, была живая лавка

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста», оценил победный матч с «Барысом», где хоккеисты екатеринбуржской команды забили решающий гол на последних минутах (4:3).

— Планировали сыграть активно в начале матча, забили хороший гол, но не по правилам. Потом наши глупые ошибки соперник реализовал, говорили ребятам, что «Барыс» будет играть на контратаках. Когда проигрывали в два гола, была живая лавка, ребята верили. Понравилось движение, азарт, вытащили волевую победу. Немного не понравилось, что владели шайбой без угроз, могли больше бросать во втором периоде, поправили это в третьем периоде.

— Что для вас значит 100-я победа во главе «Автомобилиста»?

— Около тренерской у нас висят фотографии, я считал, сколько лет работал в этом клубе, и подумал, как время летит. Очень приятно работать в «Автомобилисте», положительные эмоции, меня поздравили и семья, и друзья, и руководство. Не надо останавливаться, надо дальше идти к нашей цели. Это победа всей команды, и штаб, и руководство, и персонал — все причастны к победе. 100-я победа не могла никак прийти, пропала концентрация в реализации, соперники были заточены на контратаку.

— Голышев давно не играл на левом фланге. Как оцените эксперимент со сменой позиции?

— Тяжеловато было в зоне обороны, а в атаке он может неплохо под удобную руку. Я с ним говорил, хотели дать больше свободы Мэйсеку, создать ударное звено. В третьем периоде поменял местами, Стёпа Хрипунов выходил и сделал много черновой работы. Гол забил, всё правильно сделали.

— Не стала ли такая игра в первом периоде следствием отменённой шайбы?

— Возможно. Не разобрались со стандартом, ошибки на синих линиях, каждая наша ошибка наказывалась. Значит, надо меньше ошибаться.

— За счёт чего удалось улучшить реализацию моментов?

— Стали быстрее двигаться, соперник стал ошибаться. Был трафик перед вратарём, правильные набросы, голы с пятака, в большинстве сыграли от простоты, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.