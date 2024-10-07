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Заварухин о волевой победе над «Барысом»: понравилось движение, азарт, была живая лавка

Заварухин о волевой победе над «Барысом»: понравилось движение, азарт, была живая лавка
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Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста», оценил победный матч с «Барысом», где хоккеисты екатеринбуржской команды забили решающий гол на последних минутах (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
0:1 Мухаметов – 08:44 (5x5)     0:2 Маклауд (Сетдиков) – 10:23 (5x5)     1:2 Эберт (Голышев, Мэйсек) – 14:40 (5x5)     1:3 Бочаров (Маклауд) – 46:33 (5x5)     2:3 Кизимов (Кузнецов, Трямкин) – 46:59 (5x5)     3:3 Голышев (Эберт, Да Коста) – 52:38 (5x5)     4:3 Лайпсик (Бывальцев, Да Коста) – 54:28 (5x4)    

— Планировали сыграть активно в начале матча, забили хороший гол, но не по правилам. Потом наши глупые ошибки соперник реализовал, говорили ребятам, что «Барыс» будет играть на контратаках. Когда проигрывали в два гола, была живая лавка, ребята верили. Понравилось движение, азарт, вытащили волевую победу. Немного не понравилось, что владели шайбой без угроз, могли больше бросать во втором периоде, поправили это в третьем периоде.

— Что для вас значит 100-я победа во главе «Автомобилиста»?
— Около тренерской у нас висят фотографии, я считал, сколько лет работал в этом клубе, и подумал, как время летит. Очень приятно работать в «Автомобилисте», положительные эмоции, меня поздравили и семья, и друзья, и руководство. Не надо останавливаться, надо дальше идти к нашей цели. Это победа всей команды, и штаб, и руководство, и персонал — все причастны к победе. 100-я победа не могла никак прийти, пропала концентрация в реализации, соперники были заточены на контратаку.

— Голышев давно не играл на левом фланге. Как оцените эксперимент со сменой позиции?
— Тяжеловато было в зоне обороны, а в атаке он может неплохо под удобную руку. Я с ним говорил, хотели дать больше свободы Мэйсеку, создать ударное звено. В третьем периоде поменял местами, Стёпа Хрипунов выходил и сделал много черновой работы. Гол забил, всё правильно сделали.

— Не стала ли такая игра в первом периоде следствием отменённой шайбы?
— Возможно. Не разобрались со стандартом, ошибки на синих линиях, каждая наша ошибка наказывалась. Значит, надо меньше ошибаться.

— За счёт чего удалось улучшить реализацию моментов?
— Стали быстрее двигаться, соперник стал ошибаться. Был трафик перед вратарём, правильные набросы, голы с пятака, в большинстве сыграли от простоты, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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