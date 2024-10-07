СКА получил пять подряд удалений в третьем периоде, «Локомотив» реализовал формат «5 на 3»

Хоккейный клуб СКА получил пять удалений подряд в третьем периоде победного матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ).

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Один за другим получили удаления Владимир Алистров за задержку соперника, Александр Никишин — подножка, Сергей Плотников за удар клюшкой, Михаил Григоренко получил две минуты за игру с высоко поднятой клюшкой, а Андрей Педан за задержку игры.

С точного броска Сергея Плотникова в меньшинстве, счёт стал 3:2 в пользу СКА, но «Локомотив» смог реализовать формат «5 на 3» благодаря Артуру Каюмову и сравнял счёт.