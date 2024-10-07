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СКА получил пять подряд удалений в третьем периоде, «Локомотив» реализовал формат «5 на 3»

СКА получил пять подряд удалений в третьем периоде, «Локомотив» реализовал формат «5 на 3»
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Хоккейный клуб СКА получил пять удалений подряд в третьем периоде победного матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Зайцев, Плешков) – 08:12 (5x5)     1:1 Берёзкин (Сергеев, Черепанов) – 15:31 (5x5)     2:1 Шалунов (Берёзкин, Береглазов) – 20:14 (5x5)     2:2 Плотников (Бардаков) – 30:37 (5x5)     2:3 Плотников (Деанджело, Алистров) – 35:35 (5x4)     3:3 Каюмов (Сергеев, Шалунов) – 52:32 (5x3)     3:4 Никишин – 61:47 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Один за другим получили удаления Владимир Алистров за задержку соперника, Александр Никишин — подножка, Сергей Плотников за удар клюшкой, Михаил Григоренко получил две минуты за игру с высоко поднятой клюшкой, а Андрей Педан за задержку игры.

С точного броска Сергея Плотникова в меньшинстве, счёт стал 3:2 в пользу СКА, но «Локомотив» смог реализовать формат «5 на 3» благодаря Артуру Каюмову и сравнял счёт.

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