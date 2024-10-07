«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд, упустив преимущество в два гола
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Сегодня, 7 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались казанский «Ак Барс» и «Сибирь». Команды играли на «Татнефть-Арене» в Казани. «Сибирь» одержала победу со счётом 6:3 (4:3, 1:0, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Барабанов – 00:16 (5x5) 2:0 Барабанов (Петан, Яшкин) – 02:52 (5x5) 2:1 Бутузов (Белоусов, Мёрфи) – 14:19 (5x4) 2:2 Белоусов (Карпов) – 16:02 (5x5) 2:3 Пьянов (Бутузов) – 16:52 (5x5) 2:4 Яковлев (Мёрфи, Коротков) – 19:35 (5x5) 2:5 Мартынов (Карпов, Кара) – 31:48 (5x4) 2:6 Коротков – 58:36 (4x5) 3:6 Кошелев (Семёнов, Петан) – 59:19 (5x4)
В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Александр Барабанов, оформивший дубль, и Семён Кошелев. За «Сибирь» забили Владимир Бутузов, Георгий Белоусов, Валентин Пьянов, Алексей Яковлев, Егор Мартынов, Никита Коротков.
«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 12 матчей. «Сибирь» там же располагается на третьей строчке, заработав 16 очков после 13 игр.
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