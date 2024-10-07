«Торпедо» продлило серию побед до пяти, всухую обыграв «Куньлунь»

Сегодня, 7 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались нижегородское «Торпедо» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Торпедо» одержало победу со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

За «Куньлунь» не забили ни одного гола. В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Даниил Бокун на 15-й минуте матча, Никита Артамонов на 31-й, Кирилл Воронин на 58-й, Владислав Фирстов на 60-й.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 10 очков за 12 матчей. «Торпедо» там же располагается на шестой строчке, заработав 13 очков после 13 игр.

Команда из Нижнего Новгорода обыграла разных соперников в четырёх предыдущих встречах.