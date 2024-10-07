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Локомотив — СКА, результат матча 7 октября 2024, счет 3:4 ОТ, КХЛ 2024-2025

СКА вырвал победу в овертайме, прервав успешную серию «Локомотива»
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Сегодня, 7 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались ярославский «Локомотив» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Зайцев, Плешков) – 08:12 (5x5)     1:1 Берёзкин (Сергеев, Черепанов) – 15:31 (5x5)     2:1 Шалунов (Берёзкин, Береглазов) – 20:14 (5x5)     2:2 Плотников (Бардаков) – 30:37 (5x5)     2:3 Плотников (Деанджело, Алистров) – 35:35 (5x4)     3:3 Каюмов (Сергеев, Шалунов) – 52:32 (5x3)     3:4 Никишин – 61:47 (3x3)    

За СКА забили Захар Бардаков и Александр Никишин, Сергей Плотников оформил дубль. В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Артур Каюмов.

СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 17 очков за 13 матчей. «Локомотив» там же располагается на первой строчке, заработав 22 очка после 13 игр.

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