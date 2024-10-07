СКА вырвал победу в овертайме, прервав успешную серию «Локомотива»

Сегодня, 7 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались ярославский «Локомотив» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) в овертайме.

За СКА забили Захар Бардаков и Александр Никишин, Сергей Плотников оформил дубль. В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Артур Каюмов.

СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 17 очков за 13 матчей. «Локомотив» там же располагается на первой строчке, заработав 22 очка после 13 игр.