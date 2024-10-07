«Чтобы не было дискриминации». Ротенберг – о том, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказал своё мнение по поводу того, что президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов не поздравил его с юбилейным матчем в КХЛ.

«Хотел бы ещё отметить интересный момент, перед игрой выступил президент КХЛ, поздравил Радулова. Я тоже поздравляю Александра с 250 шайбами, я хорошо знаю Сашу, мы много общаемся. Но в то же время лига не поздравила главного тренера клуба СКА с 200-й игрой – ни на сайте, ни сегодня, если приехал президент лиги. Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров тоже уважали.

Всё должно быть честно, не должно быть дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы всё было всегда правильно и честно. Пользуясь случаем, у меня сегодня юбилейная игра, хочу обратиться к руководству КХЛ, чтобы всё было честно и не было никакой дискриминации по национальному признаку. Надеюсь, в будущем такого не будет", — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.