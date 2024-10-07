Р. Ротенберг – на вопрос о Серебрякове: сложная задача – найти вратаря-победителя

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что Никита Серебряков в команде и успешно тренируется.

— Все интересуются судьбой Серебрякова.

— Если мы хотим выигрывать, все игроки должны играть самоотверженно и работать на тренировках. Мы поменяли тренера вратарей с этого сезона, им стал Максим Соколов. Сложная задача – найти победителя-вратаря. Вот Исаев в «Локомотиве» выиграл Кубок Гагарина? Он очень сильный вратарь, но он выиграл Кубок?

— Он стал лучшим вратарём сезона.

— Я говорю про победы, давайте по факту. Нет, я уважаю Исаева, он сильный вратарь. А кто выигрывал Кубки Гагарина? Набоков. А кто верил в Набокова? Никто. Изначально все писали, что он молодой, ничего не выиграет. Может выиграть и 19-летний вратарь. Если возьмём предыдущие сезоны, кто выиграл Кубки Гагарина. Иван Федотов, где он сейчас? Уехал. Рейдеборн? Нет его в КХЛ. Грубец где у нас, Сорокин? Нету. Я не смотрю на выборы лучшего игрока, это субъективно. Объективно – это вратарь-победитель. Нам нужно всем вместе готовить вратарей-победителей. Конкуренция – двигатель прогресса. Серебряков в команде, тренируется, Соколов его готовит. А дальше время покажет, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сегодня, 7 октября, завершился победный матч СКА с «Локомотивом» (4:3 ОТ). Серебряков не попал в состав в этой встрече.