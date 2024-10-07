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Р. Ротенберг – на вопрос о Серебрякове: сложная задача – найти вратаря-победителя

Р. Ротенберг – на вопрос о Серебрякове: сложная задача – найти вратаря-победителя
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что Никита Серебряков в команде и успешно тренируется.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Зайцев, Плешков) – 08:12 (5x5)     1:1 Берёзкин (Сергеев, Черепанов) – 15:31 (5x5)     2:1 Шалунов (Берёзкин, Береглазов) – 20:14 (5x5)     2:2 Плотников (Бардаков) – 30:37 (5x5)     2:3 Плотников (Деанджело, Алистров) – 35:35 (5x4)     3:3 Каюмов (Сергеев, Шалунов) – 52:32 (5x3)     3:4 Никишин – 61:47 (3x3)    

— Все интересуются судьбой Серебрякова.
— Если мы хотим выигрывать, все игроки должны играть самоотверженно и работать на тренировках. Мы поменяли тренера вратарей с этого сезона, им стал Максим Соколов. Сложная задача – найти победителя-вратаря. Вот Исаев в «Локомотиве» выиграл Кубок Гагарина? Он очень сильный вратарь, но он выиграл Кубок?

— Он стал лучшим вратарём сезона.
— Я говорю про победы, давайте по факту. Нет, я уважаю Исаева, он сильный вратарь. А кто выигрывал Кубки Гагарина? Набоков. А кто верил в Набокова? Никто. Изначально все писали, что он молодой, ничего не выиграет. Может выиграть и 19-летний вратарь. Если возьмём предыдущие сезоны, кто выиграл Кубки Гагарина. Иван Федотов, где он сейчас? Уехал. Рейдеборн? Нет его в КХЛ. Грубец где у нас, Сорокин? Нету. Я не смотрю на выборы лучшего игрока, это субъективно. Объективно – это вратарь-победитель. Нам нужно всем вместе готовить вратарей-победителей. Конкуренция – двигатель прогресса. Серебряков в команде, тренируется, Соколов его готовит. А дальше время покажет, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сегодня, 7 октября, завершился победный матч СКА с «Локомотивом» (4:3 ОТ). Серебряков не попал в состав в этой встрече.

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