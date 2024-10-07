Р. Ротенберг: вчера СКА смотрел игру сборной СССР. Это у нас в крови, наша культурная ДНК

Главный тренер СКА Роман Ротенберг призвал поучиться у хоккеистов СССР. Сегодня, 7 октября, команда из Санкт-Петербурга обыграла «Локомотив» (4:3 ОТ).

— Хочу отметить атмосферу и лёд замечательного качества. Полные трибуны, люди стоя аплодируют обеим командам. «Локомотив» — сильный соперник, хорошо обороняется. Нашей задачей было заставить их ещё больше обороняться, мы с этой задачей справились, забили хорошие голы.

Очень много играли в меньшинстве, нельзя столько удаляться. Этот матч выиграли втроём за счёт характера. Слава богу, правила не позволяют снять всех ребят, тогда было бы намного сложнее. Слава богу, у нас правила позволяют играть втроём. Самоотверженно сражались, я очень благодарен победе. Очень важная победа для меня лично. Ребята выступили дружно друг за друга, были интересные командные взаимодействия, это радует, мы это тренировали.

Вчера смотрели сборную СССР, как они играли в большинстве, в средней зоне, в обороне. Многим командам КХЛ есть чему поучиться. Зачем копировать систему сборной Финляндии, когда у нас есть своя система и культура, намного лучше и интереснее? Наверное, в будущем команды КХЛ будут больше играть в хоккей, который ближе по духу нам. Это у нас в крови, наша культурная ДНК.

— Как оцените игру спецбригад?

— В целом в нашей игре есть ошибки, пропустили три шайбы. Но спецбригады сегодня… Сколько мы играли в большинстве? 2 минуты 30 секунд, а сколько сыграл соперник? 14 минут! В семь раз больше мы сыграли в меньшинстве. Значит, мы неплохо показали себя в меньшинстве и в большинстве, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.