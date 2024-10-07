«Плохая связь, вас плохо слышно!» Ротенберг — на вопрос о Заврагине

Главный тренер СКА Роман Ротенберг с иронией ответил на вопрос о Егоре Заврагине. Сегодня, 7 октября, команда из Санкт-Петербурга обыграла «Локомотив».

— Действительно ли СКА решил вернуть Заврагина из аренды?

— Плохая связь, вас очень плохо слышно, какие-то помехи. Видимо, в наш телефонный разговор влез майор, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 19-летний Заврагин вернётся в СКА из аренды в «Сочи». В нынешнем сезоне он провёл пять матчей в чемпионате КХЛ, отразив 93,8% бросков. Голкипер выступает в команде Сергея Зубова на правах аренды.