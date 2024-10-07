«Плохая связь, вас плохо слышно!» Ротенберг — на вопрос о Заврагине
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг с иронией ответил на вопрос о Егоре Заврагине. Сегодня, 7 октября, команда из Санкт-Петербурга обыграла «Локомотив».
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Зайцев, Плешков) – 08:12 (5x5) 1:1 Берёзкин (Сергеев, Черепанов) – 15:31 (5x5) 2:1 Шалунов (Берёзкин, Береглазов) – 20:14 (5x5) 2:2 Плотников (Бардаков) – 30:37 (5x5) 2:3 Плотников (Деанджело, Алистров) – 35:35 (5x4) 3:3 Каюмов (Сергеев, Шалунов) – 52:32 (5x3) 3:4 Никишин – 61:47 (3x3)
— Действительно ли СКА решил вернуть Заврагина из аренды?
— Плохая связь, вас очень плохо слышно, какие-то помехи. Видимо, в наш телефонный разговор влез майор, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее в СМИ появлялась информация, что 19-летний Заврагин вернётся в СКА из аренды в «Сочи». В нынешнем сезоне он провёл пять матчей в чемпионате КХЛ, отразив 93,8% бросков. Голкипер выступает в команде Сергея Зубова на правах аренды.
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