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Р. Ротенберг: отсутствие Воробьёва в заявке на матч с «Локо» — решение тренерского штаба

Р. Ротенберг: отсутствие Воробьёва в заявке на матч с «Локо» — решение тренерского штаба
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил отсутствие Михаила Воробьёва в заявке победного матча команды с «Локомотивом» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Зайцев, Плешков) – 08:12 (5x5)     1:1 Берёзкин (Сергеев, Черепанов) – 15:31 (5x5)     2:1 Шалунов (Берёзкин, Береглазов) – 20:14 (5x5)     2:2 Плотников (Бардаков) – 30:37 (5x5)     2:3 Плотников (Деанджело, Алистров) – 35:35 (5x4)     3:3 Каюмов (Сергеев, Шалунов) – 52:32 (5x3)     3:4 Никишин – 61:47 (3x3)    

— Демидов и Хайруллин пропали по ходу матча пропали, что с ними?
— Есть травмы, это наша внутренняя кухня. Никто не пропал, все живы здоровы, слава богу, готовятся к следующей игре. Но мы выступаем на пределе, кость в кость, сильный соперник. Надеюсь, Марат вернётся к следующей игре, Ваня играет каждую игру.

— Сегодня не было Воробьёва, это тактическая замена?
— Почему тактическая? Это не тактическая вариативность, а решение тренерского штаба так же, как по Серебрякову. Вы так же задавали вопрос, почему не играл Толчинский. Мы с ним поработали, сейчас он хорошо выступает. Всё должно быть честно и объективно. Призываю журналистов объективно оценивать игроков и игру. Давайте честно изучать и анализировать игры, это очень важно. Здесь надо всё улучшать, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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