Р. Ротенберг: отсутствие Воробьёва в заявке на матч с «Локо» — решение тренерского штаба

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил отсутствие Михаила Воробьёва в заявке победного матча команды с «Локомотивом» (4:3 ОТ).
— Демидов и Хайруллин пропали по ходу матча пропали, что с ними?
— Есть травмы, это наша внутренняя кухня. Никто не пропал, все живы здоровы, слава богу, готовятся к следующей игре. Но мы выступаем на пределе, кость в кость, сильный соперник. Надеюсь, Марат вернётся к следующей игре, Ваня играет каждую игру.
— Сегодня не было Воробьёва, это тактическая замена?
— Почему тактическая? Это не тактическая вариативность, а решение тренерского штаба так же, как по Серебрякову. Вы так же задавали вопрос, почему не играл Толчинский. Мы с ним поработали, сейчас он хорошо выступает. Всё должно быть честно и объективно. Призываю журналистов объективно оценивать игроков и игру. Давайте честно изучать и анализировать игры, это очень важно. Здесь надо всё улучшать, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 8 октября 2024
-
00:09
- 7 октября 2024
-
23:52
-
23:46
-
23:37
-
23:33
-
23:21
-
23:11
-
23:03
-
22:53
-
22:27
-
22:04
-
21:53
-
21:22
-
21:20
-
20:40
-
20:33
-
20:27
-
20:19
-
20:18
-
19:33
-
19:16
-
19:14
-
18:53
-
18:12
-
18:08
-
17:57
-
17:25
-
17:05
-
17:00
-
16:34
-
15:55
-
15:38
-
15:20
-
15:00
-
14:20