Р. Ротенберг: отсутствие Воробьёва в заявке на матч с «Локо» — решение тренерского штаба

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил отсутствие Михаила Воробьёва в заявке победного матча команды с «Локомотивом» (4:3 ОТ).

— Демидов и Хайруллин пропали по ходу матча пропали, что с ними?

— Есть травмы, это наша внутренняя кухня. Никто не пропал, все живы здоровы, слава богу, готовятся к следующей игре. Но мы выступаем на пределе, кость в кость, сильный соперник. Надеюсь, Марат вернётся к следующей игре, Ваня играет каждую игру.

— Сегодня не было Воробьёва, это тактическая замена?

— Почему тактическая? Это не тактическая вариативность, а решение тренерского штаба так же, как по Серебрякову. Вы так же задавали вопрос, почему не играл Толчинский. Мы с ним поработали, сейчас он хорошо выступает. Всё должно быть честно и объективно. Призываю журналистов объективно оценивать игроков и игру. Давайте честно изучать и анализировать игры, это очень важно. Здесь надо всё улучшать, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.