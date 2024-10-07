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Никитин: «Локомотив» нарушил внутренние законы. Этот вопрос нужно завтра придушить

Никитин: «Локомотив» нарушил внутренние законы. Этот вопрос нужно завтра придушить
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин считает, что некоторые вещи, которые делала команда в проигранном СКА (3:4 ОТ) матче, непозволительны.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Зайцев, Плешков) – 08:12 (5x5)     1:1 Берёзкин (Сергеев, Черепанов) – 15:31 (5x5)     2:1 Шалунов (Берёзкин, Береглазов) – 20:14 (5x5)     2:2 Плотников (Бардаков) – 30:37 (5x5)     2:3 Плотников (Деанджело, Алистров) – 35:35 (5x4)     3:3 Каюмов (Сергеев, Шалунов) – 52:32 (5x3)     3:4 Никишин – 61:47 (3x3)    

— Неоднозначные эмоции от игры. Думаю, не умаляя заслуг соперника, мы некоторые вещи сделали непозволительные для командной игры. Но с этим завтра разберёмся, думаю, этот вопрос нужно обязательно завтра придушить.

— То, что вы сказали, это и вторая шайба СКА?
— Это тактическая, техническая вещь. Есть законы, хоккей — командный вид спорта. Не всегда побеждает команда, которая играет лучше и заряжена на удачу сегодня. Мы хотели победить, думаю, и болельщикам игра понравилась. Но есть внутренние законы, которые мы нарушили, но это мы сами разберёмся.

— Как получилось, что дали Плотникову бросить?
— Мы очень хотели забить и забыли установку перед игрой. Компьютер немного перегрузился атакой. Сильная команда — та, которая умеет играть в две стороны, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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