Никитин: «Локомотив» нарушил внутренние законы. Этот вопрос нужно завтра придушить

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин считает, что некоторые вещи, которые делала команда в проигранном СКА (3:4 ОТ) матче, непозволительны.
— Неоднозначные эмоции от игры. Думаю, не умаляя заслуг соперника, мы некоторые вещи сделали непозволительные для командной игры. Но с этим завтра разберёмся, думаю, этот вопрос нужно обязательно завтра придушить.
— То, что вы сказали, это и вторая шайба СКА?
— Это тактическая, техническая вещь. Есть законы, хоккей — командный вид спорта. Не всегда побеждает команда, которая играет лучше и заряжена на удачу сегодня. Мы хотели победить, думаю, и болельщикам игра понравилась. Но есть внутренние законы, которые мы нарушили, но это мы сами разберёмся.
— Как получилось, что дали Плотникову бросить?
— Мы очень хотели забить и забыли установку перед игрой. Компьютер немного перегрузился атакой. Сильная команда — та, которая умеет играть в две стороны, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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