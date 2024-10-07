Никитин — об Аверине: провокационный вопрос. Ноу комментс

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин избежал ответа на вопрос о хоккеисте Егоре Аверине. Сегодня, 7 октября, команда из Ярославля проиграла СКА (3:4 ОТ).

— Аверин до сих пор на рынке свободных агентов. Если учесть нынешний сезон, допускаете, что подумаете его вернуть?

— Провокационный вопрос. Ноу комментс, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Аверин провёл за ярославский клуб 12 сезонов. В сезоне-2023/2024 он сыграл только в 14 матчах, набрав два очка.

Сейчас 35-летний нападающий находится в статусе свободного агента. В КХЛ он также играл за «Авангард» три сезона.