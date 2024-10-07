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Никитин — об Аверине: провокационный вопрос. Ноу комментс

Никитин — об Аверине: провокационный вопрос. Ноу комментс
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин избежал ответа на вопрос о хоккеисте Егоре Аверине. Сегодня, 7 октября, команда из Ярославля проиграла СКА (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Зайцев, Плешков) – 08:12 (5x5)     1:1 Берёзкин (Сергеев, Черепанов) – 15:31 (5x5)     2:1 Шалунов (Берёзкин, Береглазов) – 20:14 (5x5)     2:2 Плотников (Бардаков) – 30:37 (5x5)     2:3 Плотников (Деанджело, Алистров) – 35:35 (5x4)     3:3 Каюмов (Сергеев, Шалунов) – 52:32 (5x3)     3:4 Никишин – 61:47 (3x3)    

— Аверин до сих пор на рынке свободных агентов. Если учесть нынешний сезон, допускаете, что подумаете его вернуть?
— Провокационный вопрос. Ноу комментс, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Аверин провёл за ярославский клуб 12 сезонов. В сезоне-2023/2024 он сыграл только в 14 матчах, набрав два очка.

Сейчас 35-летний нападающий находится в статусе свободного агента. В КХЛ он также играл за «Авангард» три сезона.

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