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Главный тренер «Локомотива» рассказал о восстановлении Дениса Алексеева

Главный тренер «Локомотива» рассказал о восстановлении Дениса Алексеева
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о состоянии здоровья хоккеиста Дениса Алексеева. Сегодня, 7 октября, команда из Ярославля проиграла СКА (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Зайцев, Плешков) – 08:12 (5x5)     1:1 Берёзкин (Сергеев, Черепанов) – 15:31 (5x5)     2:1 Шалунов (Берёзкин, Береглазов) – 20:14 (5x5)     2:2 Плотников (Бардаков) – 30:37 (5x5)     2:3 Плотников (Деанджело, Алистров) – 35:35 (5x4)     3:3 Каюмов (Сергеев, Шалунов) – 52:32 (5x3)     3:4 Никишин – 61:47 (3x3)    

— Когда стоит ждать Алексеева?
— Он уже на льду. Ещё не в общей группе, у нас с Дэном был разговор, сказал ему: скажешь сам, когда будешь готов к общей группе. Ещё не в общей группе, но катается.

— Отправить Сурина в МХЛ — его решение?
— Обоюдное. Егор использует эту возможность, следующую игру уже будет с нами играть.

— Лихачёв сегодня был одним из самых бросающих, почему у него не получается забить?
— Если бы знал, забил бы, наверное. Дежурные фразы не хочется говорить, думаю, он сам должен разобраться.

— Каюмов сейчас в четвёртом звене, насколько он лучше Каюмова в первом звене? Или это такой баланс должен быть?
— Это не четвёртое звено, он играет столько же, сколько играл. Просто четыре равноценных звена, можно на это смотреть как на плюс. Это к разговору, что хоккей — командный вид спорта, и какая разница, в каком звене ты играешь? Ты же играешь на команду, и сегодня Артур забил свой гол, много хорошего делал. Мы на этом акцент не делаем, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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