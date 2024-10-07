Главный тренер «Локомотива» рассказал о восстановлении Дениса Алексеева

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о состоянии здоровья хоккеиста Дениса Алексеева. Сегодня, 7 октября, команда из Ярославля проиграла СКА (3:4 ОТ).

— Когда стоит ждать Алексеева?

— Он уже на льду. Ещё не в общей группе, у нас с Дэном был разговор, сказал ему: скажешь сам, когда будешь готов к общей группе. Ещё не в общей группе, но катается.

— Отправить Сурина в МХЛ — его решение?

— Обоюдное. Егор использует эту возможность, следующую игру уже будет с нами играть.

— Лихачёв сегодня был одним из самых бросающих, почему у него не получается забить?

— Если бы знал, забил бы, наверное. Дежурные фразы не хочется говорить, думаю, он сам должен разобраться.

— Каюмов сейчас в четвёртом звене, насколько он лучше Каюмова в первом звене? Или это такой баланс должен быть?

— Это не четвёртое звено, он играет столько же, сколько играл. Просто четыре равноценных звена, можно на это смотреть как на плюс. Это к разговору, что хоккей — командный вид спорта, и какая разница, в каком звене ты играешь? Ты же играешь на команду, и сегодня Артур забил свой гол, много хорошего делал. Мы на этом акцент не делаем, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.