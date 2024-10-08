«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко в свой фарм-клуб «Херши Бэрс» из АХЛ

Российского хоккеиста Ивана Мирошниченко отправили в Американскую хоккейную лигу (АХЛ), в предстоящем сезоне он будет выступать за «Херши Бэрс». Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз».

Мирошниченко 20 лет, всего на его счету 21 матч за основу столичного клуба, в которых он набрал 6 (2+4) очков. Нападающий в 2023-м подписал с «Вашингтоном» соглашение новичка на три года. Зарплата хоккеиста должна составить $ 855 тыс. на уровне НХЛ и $ 82,5 тыс. — на уровне АХЛ.

В КХЛ он играл только за «Авангард» в сезоне-2022/2023, тогда он заработал четыре очка в 23 матчах.

Из россиян свой сезон начнут в АХЛ также Максим Грошев, Никита Гребёнкин, Ярослав Аскаров.