В Канаде погиб молодой хоккеист, который несколько лет боролся с недугом

В Онтарио (Канада) скончался 23-летний хоккеист Куртис Эванс, он несколько лет боролся с раком. Об этом сообщает CHL.

«Будучи прирожденным спортсменом, он преуспел в различных видах спорта и имел глубокую страсть к природе, лелея моменты, проведенные с семьей и друзьями, многие из которых сами стали для него семьей, — написано об Эвансе в некрологе.

Нападающий играл в команде «Батальон» с 2017 по 2019 год после того, как был выбран клубом в третьем раунде.

Семья Куртиса также призвала в дань памяти хоккеиста пожертвовать деньги в канадский фонд борьбы с онкологией. У него остались родители и младший брат.