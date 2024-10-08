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Бывший игрок «Далласа» признал свою вину в сексуальном преступлении

Бывший игрок «Далласа» признал свою вину в сексуальном преступлении
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Бывший игрок «Даллас Старз» Майк Рибейро признал вину в сексуальном насилии и домогательствах.

«В этом случае молодая леди снова была готова принести себя в жертву правде ради правосудия. Однако в конце концов услышала, как Рибейро признался, что изнасиловал её без её согласия из-за собственного сексуального желания», — приводит слова прокурора Уилла Рэмси Fox4news.

Бывшего хоккеиста в 2021 году обвинили в сексуальном насилии над двумя женщинами на лодке и попытке нападения на третью женщину на гидроцикле на озере Сайпресс. В феврале 2024-го он предстал перед судом и был оправдан по двум обвинениям в сексуальном насилии. Присяжные не смогли вынести вердикт по третьему случаю до момента его личного признания.

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