«Калгари» поместил Егора Шаранговича в список травмированных

Руководство «Калгари Флэймз» вписало белорусского нападающего Егора Шаранговича в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Сроки восстановления, а также характер травмы белорусского игрока не сообщаются.

Напомним, Егор получил травму в предсезонном матче против «Винниппг Джетс», который завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Тогда Шарангович, преследуя шайбу вдоль борта, столкнулся с нападающим «Джетс» Владиславом Наместниковым, после чего тот упал на ногу Егора.

26-летний Шарангович выступает за «Калгари» с сезона-2023/2024. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие во всех 82 встречах, забросил 31 шайбу и отдал 28 результативных передач, набрав в сумме 59 очков.