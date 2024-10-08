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Евгений Кузнецов ответил на вопрос, когда может вернуться на лёд после травмы

Евгений Кузнецов ответил на вопрос, когда может вернуться на лёд после травмы
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Российский хоккеист, капитан СКА Евгений Кузнецов ответил на вопрос, когда вернётся на лёд после травмы. За СКА Кузнецов в девяти матчах набрал 5 (1+4) очков. Форвард из-за травмы плеча выбыл на срок до двух месяцев.

«Как доктора разрешат. Моя задача — играть в хоккей. Как игрок ты хочешь быстрее выйти, но есть врачи, которые решают и на которых ответственность. Я стараюсь слушаться и, наверное, пораньше выпрыгнуть, чем положено. Но, с другой стороны тоже нужно доверять тем, с кем ты работаешь. Тем более я привык так, что команде можно доверять доктору», — приводит слова пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит».

Напомним, россиянин вернулся из НХЛ в минувшем межсезонье и подписал четырёхлетний контракт со СКА.

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