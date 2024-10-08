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«Колорадо» отправил российского нападающего в АХЛ

«Колорадо» отправил российского нападающего в АХЛ
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«Колорадо Эвеланш» отправил российского нападающего Николая Коваленко в АХЛ. Россиянин будет выступать за «Колорадо Иглс».

В прошлом сезоне АХЛ Коваленко принял участие в четырёх матчах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Также на его счету одна шайба в двух играх плей-офф АХЛ.

Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (1:3). Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

В первом матче нового сезоне НХЛ «Колорадо» встретится с «Вегас Голден Найтс». Матч состоится 10 октября, начало – 05:00.

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