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Михаил Сергачёв рассказал о депрессии при переезде в НХЛ

Михаил Сергачёв рассказал о депрессии при переезде в НХЛ
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Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал о сложностях при переезде в НХЛ.

«Когда я переехал в Канаду, первое время мне было очень сложно. Я тогда не знал английского и, хотя учил его, поначалу никого не понимал, и меня никто не мог понять. Из-за этого у меня постоянно было довольно депрессивное состояние, но меня спас хоккей. Когда выходишь на лед, там язык один.

Кстати, понравилось, что даже когда я по-английски почти не говорил, надо мной не смеялись, а пытались помочь. В Канаде очень добрые ребята, всегда готовы подсказать что-то, поддержать», — приводит слова Сергачёва Men Today.

Напомним, В сезоне-2016/2017 Сергачёв дебютировал в НХЛ за канадский «Монреаль», а позже провёл семь сезонов в составе «Тампа-Бэй».

Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.

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