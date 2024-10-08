Во «Флориде» показали яркие чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

Пресс-служба «Флориды Пантерз» опубликовала видео в социальных сетях с чемпионскими перстнями, которые получили игроки команды за победу в Кубке Стэнли.

«Они здесь и они идеальны», — подписала опубликованное видео пресс-служба «Пантерз».

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ «ФЛОРИДЫ ПАНТЕРЗ»

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ «ФЛОРИДЫ ПАНТЕРЗ»

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ «ФЛОРИДЫ ПАНТЕРЗ»

Напомним, «Флорида» выиграла Кубок Стэнли в семиматчевом противостоянии с «Эдмонтоном». Для команды этот трофей стал первым в истории. В составе «Флориды» Кубок Стэнли выиграли россияне Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. Для Бобровского и Куликова эта победа в Кубке Стэнли стала первой в карьере, для Тарасенко — второй.

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