Сергачёв – о «Юте»: первый раз в ситуации, когда я — единственный русский в команде

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв поделился впечатлениями о своём новом клубе.

«Я первый раз оказываюсь в ситуации, когда я — единственный русский в команде. К этому придется привыкать, но, надеюсь, все получится. А вообще мне в «Юте» нравится. В клубе занято много людей с опытом работы в НБА. Видно, что они знают, как использовать свой опыт для команды и хоккея вообще», — приводит слова Сергачёва Men Today.

Напомним, В сезоне-2016/2017 Сергачёв дебютировал в НХЛ за канадский «Монреаль», а позже провёл семь сезонов в составе «Тампа-Бэй».

Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября. В первом матче нового сезона «Юта» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». Матч состоится 9 октября.

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