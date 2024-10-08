Александр Овечкин вместе с игроками «Вашингтона» лично вручил подарки болельщикам

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в акции в честь 50-летнего юбилея у клуба.

В честь этого события клуб решил сделать подарки 36 болельщикам, которые приобрели сезонные абонементы на первую кампанию «столичных» в 1974 году. Фанатам вручили билеты на матчи сезона-2024/25, а также различные другие подарки. В поздравлении лично приняли участие игроки «Вашингтона», в том числе капитан команды Александр Овечкин.

Фото: Соцсети «Вашингтон Кэпиталз»

Напомним, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах Овечкину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.

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