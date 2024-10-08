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СКА показал, что подарил Роману Ротенбергу за 200 матчей во главе клуба

Хоккейный СКА поздравил своего главного тренера Романа Ротенберга после 200-го матча во главе команды.

В социальных сетях клуба появился пост с поздравлением тренеру после победного матча с «Локомотивом» вчера, 7 октября. После матча петербуржцы опубликовали фотографию из раздевалки команды. На снимке Ротенберг держит в руках торт, а капитан клуба Александр Никишин – футболку с портретом тренера.

Фото: Телеграм-канал ХК СКА

Поздравили победой! Если вы ещё не успели – присоединяйтесь!» — написано под фото.

Специалист занимает должность главного тренера СКА с 4 января 2022 года. СКА обыграл «Локомотив» со счётом 4:3.

СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 17 очков за 13 матчей. «Локомотив» там же располагается на первой строчке, заработав 22 очка после 13 игр.

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