Щитов: Серебряков покажет себя, если попадёт в более спокойную обстановку

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал нестабильную игру голкипера СКА Никиты Серебрякова и слухи о его возможном обмене из армейского клуба.

«Видимо, от Серебрякова ждали, что он будет играть как в «Адмирале». Наверное, он не справился с психологическим давлением. В том году у СКА был неуверенный старт. Сейчас начали чередовать вратарей. Видимо, в Питере посчитали нужным не держать его за приличные деньги, а чтобы к ним пришёл другой вратарь с более стабильной психикой. Я думаю, что Никита не останется без работы. Это классный вратарь. Если он попадёт в более спокойную обстановку, то покажет себя с лучшей стороны», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне 28-летний Серебряков провёл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, где отразил 85,3% бросков. Ранее голкипер играл за «Торпедо» и «Адмирал». Ранее СМИ сообщали, что СКА может обменять Серебрякова в ЦСКА или московское «Динамо».