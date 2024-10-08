Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Щитов: Серебряков покажет себя, если попадёт в более спокойную обстановку

Щитов: Серебряков покажет себя, если попадёт в более спокойную обстановку
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал нестабильную игру голкипера СКА Никиты Серебрякова и слухи о его возможном обмене из армейского клуба.

«Видимо, от Серебрякова ждали, что он будет играть как в «Адмирале». Наверное, он не справился с психологическим давлением. В том году у СКА был неуверенный старт. Сейчас начали чередовать вратарей. Видимо, в Питере посчитали нужным не держать его за приличные деньги, а чтобы к ним пришёл другой вратарь с более стабильной психикой. Я думаю, что Никита не останется без работы. Это классный вратарь. Если он попадёт в более спокойную обстановку, то покажет себя с лучшей стороны», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне 28-летний Серебряков провёл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, где отразил 85,3% бросков. Ранее голкипер играл за «Торпедо» и «Адмирал». Ранее СМИ сообщали, что СКА может обменять Серебрякова в ЦСКА или московское «Динамо».

Материалы по теме
В СКА «наигрались» в Серебрякова? Вратарь не оправдал надежд, но это не только его вина
В СКА «наигрались» в Серебрякова? Вратарь не оправдал надежд, но это не только его вина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android