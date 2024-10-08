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Гущин включён в состав «Сан-Хосе» на старт сезона, он набрал девять очков в предсезонке

Гущин включён в состав «Сан-Хосе» на старт сезона, он набрал девять очков в предсезонке
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22-летний российский нападающий Даниил Гущин включён в состав «Сан-Хосе Шаркс» на старт сезона, сообщает пресс-служба «акул».

Россиянин набрал 9 (1+8) очков в четырёх выставочных матчах. В последнем матче с «Вегас Голден Найтс» форвард отметился пятью результативными передачами и помог команде одержать волевую победу со счётом 6:5.

В состав «Сан-Хосе» на открытие сезона вошёл ещё один россиянин – нападающий Клим Костин. Защитник Шакир Мухамадуллин и форвард Игорь Чернышов находятся в списке травмированных.

Первый матч в новом сезоне «Сан-Хосе» проведёт дома с «Сент-Луис Блюз» 11 октября, начало в 5:30 мск.

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