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«Он был третьим защитником». Ларионов — об игре голкипера Кульбакова с «Куньлунь Ред Стар»

«Он был третьим защитником». Ларионов — об игре голкипера Кульбакова с «Куньлунь Ред Стар»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Куньлунь Ред Стар» (4:0) и оценил игру вратаря нижегородского клуба Ивана Кульбакова.

«Когда получаешь недельный перерыв, есть две стороны медали: плюс в том, что можно перевести дыхание, а с другой стороны, ты теряешь игровой ритм. Опасались соперника. Знали, что они будут кусаться до конца. Рады победе, но не будем впадать в эйфорию и делать из победы большое событие.

Порадовала игра нашего вратаря, Ивана Кульбакова, который сыграл первый раз «на ноль» в сезоне. Наверное, он смотрит очень много современного футбола, в котором атаку начинает вратарь, и он сегодня был третьим защитником, который начинал атаки. Было бы здорово, если бы один или два гола были забиты с его передач. Но этим увлекаться не надо, это нужно делать своевременно», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 10 очков за 12 матчей. «Торпедо» там же располагается на четвёртой строчке, заработав 15 очков после 13 игр.

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