Журналист Daily Faceoff дал прогноз на количество очков Матвея Мичкова в сезоне НХЛ

Журналист Фрэнк Серавалли в статье на сайте Daily Faceoff дал прогноз на количество очков российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в его дебютный сезон в НХЛ.

«Он наберёт как минимум 48 очков. Мичков ещё не готов вести за собой целую организацию, но он настоящий профессионал», — сказано в статье.

Напомним, 19-летний Мичков подписал контракт новичка с «Филадельфией» в минувшем межсезонье. Соглашение рассчитано на три года. Россиянин был выбран клубом в 2023 году на драфте НХЛ под седьмым номером.

Прошлый сезон хоккеист провёл в «Сочи» и заработал 41 очко в 47 матчах. Он забросил 19 шайб и сделал 22 голевые передачи.