Роман Ротенберг высказался о будущем Никиты Серебрякова в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Локомотивом» (4:3 ОТ) высказался о будущем голкипера армейского клуба Никиты Серебрякова.

— Всё хоккейное сообщество интересуется судьбой Никиты Серебрякова. Прокомментируйте его будущее.

— Все игроки, включая вратарей, у нас – просто игроки. Пять полевых, шестой вратарь, но это тоже игрок. И если мы хотим выигрывать матчи, то у нас все должны играть самоотверженно и работать на тренировках. У нас с этого сезона тренер по вратарям Максим Анатольевич Соколов, и это сложная задача – найти победителей-вратарей. Вот Исаев в «Локомотиве» — очень сильный вратарь. Он выиграл Кубок Гагарина?

— Он лучший вратарь сезона.

— Я говорю про победы. Давайте по факту обсуждать, сравнить хочется. Нет, я очень уважаю Исаева, он очень сильный вратарь, много в сборной играет и помогает нам всегда. Вопрос по статистике выигрышей Кубка Гагарина. Набоков выиграл – а кто верил в него? Никто. Изначально все писали, что он слишком молодой и ничего не выиграет. Может выиграть и 19-, и 20-летний вратарь. Если мы возьмём предыдущие сезоны – кто выиграл Кубки Гагарина? Иван Федотов. Где он сейчас? Уехал, к сожалению. Где Рейдеборн? Нет его в КХЛ, да? Где Грубец? Где Сорокин? Нету. Я не смотрю на выбор лучшего игрока – это всё субъективно, надо смотреть объективно. Нам нужно всем вместе готовить вратарей-победителей. Конкуренция – двигатель прогресса. Никита Серебряков в команде, он тренируется, Максим Соколов его тренирует, готовит. А дальше время покажет, — цитирует Ротенберга сайт СКА.