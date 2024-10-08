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Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ

Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от игры российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

— Какие у вас ожидания от Овечкина в новом сезоне?
— Я ожидаю от него хорошей игры в этом году, много голов, хорошего настроения. И надеюсь, чтобы только не было травм. А так, он нацелен — я с ним общался летом много. Поэтому хочу пожелать ему хорошего старта, — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах Овечкину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.

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