Призёр Олимпийских игр рассказал, кто нужен Овечкину для успешного сезона НХЛ

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Думаю, чем ближе он будет подбираться к этой точке, тем интереснее это будет. Я только могу пожелать ему удачи, и мы все очень пристально будем следить за этой гонкой. Самое главное, чтобы у него был плеймейкер. И если отталкиваться от того, что у Александра было в карьере, понимаю, что такого игрока, как Бекстрём, тяжело найти. Скорее всего, это был бы идеальный партнёр, который подносил бы снаряды. Дилан Строум — не Бекстрём, я бы так сказал», — приводит слова Самсонова ТАСС.

До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.