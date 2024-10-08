Нападающий «Сибири» Сергей Широков поделился эмоциями после 1000-го матча в чемпионатах России. Юбилейной стала игра с «Ак Барсом» (6:3).
– Победа — лучший подарок, получается, на ваш тысячный матч от команды?
– Ну хорошо, что не галстук (улыбается). Здорово, спасибо большое.
– Вы вошли в двадцатку тысячников, до Зарипова где-то 350 матчей...
– Будем работать, но это далеко. Пока ещё есть желание приходить, тренироваться и играть, так что… дай бог, травм не будет.
– Пример Ягра вдохновляет? Играет в 52 года.
– Хорошая цифра, давайте не будем об этом думать (смеётся), — цитирует Широкова Metaratings.
Напомним, в минувшем межсезонье Широков покинул команду «Автомобилист» и подписал годовой контракт с «Сибирью». В Национальной хоккейной лиге Широков выступал за «Ванкувер Кэнакс». В КХЛ, помимо армейского клуба, играл за «Авангард», СКА, «Спартак» и «Автомобилист».
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