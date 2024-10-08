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Сергей Широков поделился эмоциями после 1000-го матча в чемпионатах России

Сергей Широков поделился эмоциями после 1000-го матча в чемпионатах России
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Нападающий «Сибири» Сергей Широков поделился эмоциями после 1000-го матча в чемпионатах России. Юбилейной стала игра с «Ак Барсом» (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Барабанов – 00:16 (5x5)     2:0 Барабанов (Петан, Яшкин) – 02:52 (5x5)     2:1 Бутузов (Белоусов, Мёрфи) – 14:19 (5x4)     2:2 Белоусов (Карпов) – 16:02 (5x5)     2:3 Пьянов (Бутузов) – 16:52 (5x5)     2:4 Яковлев (Мёрфи, Коротков) – 19:35 (5x5)     2:5 Мартынов (Карпов, Кара) – 31:48 (5x4)     2:6 Коротков – 58:36 (4x5)     3:6 Кошелев (Семёнов, Петан) – 59:19 (5x4)    

– Победа — лучший подарок, получается, на ваш тысячный матч от команды?
– Ну хорошо, что не галстук (улыбается). Здорово, спасибо большое.

– Вы вошли в двадцатку тысячников, до Зарипова где-то 350 матчей...
– Будем работать, но это далеко. Пока ещё есть желание приходить, тренироваться и играть, так что… дай бог, травм не будет.

– Пример Ягра вдохновляет? Играет в 52 года.
– Хорошая цифра, давайте не будем об этом думать (смеётся), — цитирует Широкова Metaratings.

Напомним, в минувшем межсезонье Широков покинул команду «Автомобилист» и подписал годовой контракт с «Сибирью». В Национальной хоккейной лиге Широков выступал за «Ванкувер Кэнакс». В КХЛ, помимо армейского клуба, играл за «Авангард», СКА, «Спартак» и «Автомобилист».

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