Бобровский, Куликов и хоккеисты «Флориды» получили перстни за победу в Кубке Стэнли — 2024

Хоккеисты «Флориды Пантерз» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли — 2024, сообщает пресс‑служба клуба Национальной хоккейной лиги.

Игроки, тренеры и сотрудники «пантер» получили украшение, изготовленное вручную из 14‑каратного жёлтого золота с бриллиантами, рубинами и сапфирами. В составе «Флориды» перстни получили голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Также чемпионский перстень получит нападающий Владимир Тарасенко, который после ухода из стана «Пантерз» подписал контракт с «Детройт Ред Уингз».

Фото: «Флорида Пантерз»

Фото: «Флорида Пантерз»

Напомним, «Флорида» выиграла Кубок Стэнли в семиматчевом противостоянии с «Эдмонтоном». Для команды этот трофей стал первым в истории.