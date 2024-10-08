Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский, Куликов и хоккеисты «Флориды» получили перстни за победу в Кубке Стэнли — 2024

Бобровский, Куликов и хоккеисты «Флориды» получили перстни за победу в Кубке Стэнли — 2024
Комментарии

Хоккеисты «Флориды Пантерз» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли — 2024, сообщает пресс‑служба клуба Национальной хоккейной лиги.

Игроки, тренеры и сотрудники «пантер» получили украшение, изготовленное вручную из 14‑каратного жёлтого золота с бриллиантами, рубинами и сапфирами. В составе «Флориды» перстни получили голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Также чемпионский перстень получит нападающий Владимир Тарасенко, который после ухода из стана «Пантерз» подписал контракт с «Детройт Ред Уингз».

Фото: «Флорида Пантерз»

Фото: «Флорида Пантерз»

Напомним, «Флорида» выиграла Кубок Стэнли в семиматчевом противостоянии с «Эдмонтоном». Для команды этот трофей стал первым в истории.

Материалы по теме
Фото
Во «Флориде» показали яркие чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android