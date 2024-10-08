За какой клуб НХЛ вы будете болеть в этом сезоне?

4 октября 2024 года стартовал 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начался двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз», которые были проведены в столице Чехии Праге в рамках Глобальной серии НХЛ 2024 года. Победу в двух матчах отпраздновали хоккеисты «Дэвилз».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «За какой клуб НХЛ вы будете болеть в этом сезоне?»

Отметим, что регулярный сезон закончится в апреле 2025 года. Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», которая в финальной серии победила «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-3.