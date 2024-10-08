Владимир Плющев: восьмёрки команд плей-офф КХЛ определились ещё в сентябре

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что в Континентальной хоккейной лиге пропала интрига в борьбе за выход в плей-офф.

«Восьмёрки определились ещё в сентябре, поэтому, если кто-то нам говорит, что в КХЛ будет очень интересный сезон, нас очень сильно разочаровали. Уже в первые две недели определились восьмёрки что на Западе, что на Востоке. Другое дело, что внутри этих восьмёрок будет определяться, кто какое место займёт. А то, что они уже ясны, здесь нет никаких сомнений.

«Авангард»? Думаю, что они в итоге попадут туда, конечно. Опять же, не знаю, с какой именно позиции они будут стартовать в плей-офф, но там они быть должны», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».