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Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»

Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»
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Хоккеисты «Флориды Пантерз» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли — 2024, сообщает пресс‑служба клуба Национальной хоккейной лиги.

Во время вручения награды российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский был восхищён перстнем.

Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»

В 58 проведённых матчах прошлого сезона Национальной хоккейной лиги Бобровский достиг показателя отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» он был основным вратарём все семь матчей. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам. «Флорида Пантерз» в финальной серии Кубка Стэнли одолела канадский клуб со счётом 4-3.

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