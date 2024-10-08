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Олимпийский чемпион назвал причины вратарских проблем клубов КХЛ

Олимпийский чемпион назвал причины вратарских проблем клубов КХЛ
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Олимпийский чемпион, тренер Александр Пашков высказался о вратарской проблеме в клубах Континентальной хоккейной лиги.

«Если обобщать, то в большинстве клубов КХЛ существует вратарская проблема. Особенно в столичных — ЦСКА, «Динамо», СКА, отчасти в «Спартаке».

Во-первых, десяток лучших вратарей страны выступает в Северной Америке — и эту потерю не так легко компенсировать. Во-вторых, мы уделяем мало внимания профессии тренера вратарей. Ничего не слышал о том, что в КХЛ организованы какие-то тренерские семинары или программы. Профессия, по сути, отдана на места, в клубы — и пущена на самотёк. В-третьих, есть вопросы к селекции наших столичных клубов.

Не исключаю, что сезон наберёт ход — и какие-то вратарские вопросы начнут отпадать. Но пока ситуация переходная», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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