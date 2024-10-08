Инсайдер НХЛ предположил, какая сборная победит на Турнире четырёх наций

Журналист Фрэнк Серавалли в статье на сайте Daily Faceoff предположил, что сборная США станет победителем Турнира четырёх наций.

«Сборная США выиграет Турнир четырёх наций на домашнем льду в Бостоне 20 февраля. MVP: Коннор Хеллебайк. Да, первый матч в статусе «лучшие против лучших» за 11 лет будет таким же восхитительным, как и звучит, но это всего лишь закуска перед Олимпиадой 2026 года», — написал Серавалли.

Напомним, участниками турнира станут национальные команды Канады, США, Швеции и Финляндии. Они будут состоять из 23 игроков (20 полевых и три вратаря). Для участия в турнире необходимо иметь контракт с клубом НХЛ на сезон-2024/2025 и быть в составе команды лиги по состоянию на 2 декабря.

Соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира пройдёт на арене «Ти-Ди Гарден» в США.