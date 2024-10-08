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Фетисов ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Фетисов ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, сможет ли российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в этом сезоне НХЛ.

— Как вы думаете, получится ли у Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне? Не хватает всего 42 голов.
— Я думаю, он нацелен на этот результат. Будем надеяться, что получится, — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах Овечкину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.

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